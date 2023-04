Curso é oferecido pela Fatec de Capão Bonito e estão com as inscrições abertas para o vestibular.

A região do Sudoeste Paulista é uma das maiores em extensão de áreas destinadas ao cultivo de Reflorestamento do Estado de São Paulo e com isso, oferece boas oportunidades no mercado de trabalho para profissionais e estudantes do setor de Silvicultura.

O curso de Silvicultura é oferecido pela Fatec de Capão Bonito desde 2008 é o único da América Latina, e as inscrições para o primeiro vestibular de 2023 estão abertas.

Segundo o diretor instituição estadual de ensino superior, Ezer Oliveira, o profissional de Silvicultura tem um amplo mercado de trabalho, tendo a possibilidade de atuar em indústrias madeireiras, de celulose e papel e em toda cadeia produtiva – do plantio à colheita – do Reflorestamento, além de setores econômicos específicos da área do Meio Ambiente.

Outra oportunidade do setor da Silvicultura do Sudoeste Paulista está área pública, onde o profissional pode atuar na gestão dos Parques Estaduais e em Unidades Federais de Conservação da região, no gerenciamento das políticas públicas ambientais em Prefeituras e órgãos estaduais e federais, bem como na elaboração e execução de projetos voltados ao Turismo e até mesmo em consórcios integrados que unem a Agricultura e Silvicultura.

Ezer Oliveira explica ainda que muitos formandos em Silvicultura optaram pela área de Educação, ministrando aulas em disciplinas que compõe a grade curricular da Silvicultura, ou até mesmo, em Universidades e Faculdades após a conclusão do Mestrado ou Doutorado.

O empreendedorismo também é uma opção para o Silvicultor para prestar serviços de assessoria, consultoria e projetos nas áreas de Reflorestamento e Ambiental, outra cadeia econômica do Sudoeste Paulista. “Apesar da alta demanda, ainda temos poucas empresas nesse setor de Assessoria e Consultoria em Silvicultura e Meio Ambiente”, explicou.

Os interessados em cursar Silvicultura podem realizar as inscrições pelo site vestibularfatec.com.br ou para mais informações pelo telefone (15) 3542-2654 ou 97700-5171. A Fatec de Capão Bonito é uma instituição estadual e é gratuita.