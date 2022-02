Um acidente na madrugada deste sábado (26), acabou tirando a vida de quatro jovens na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258.

O fato foi registrado entre Itapeva e Taquarivaí, próximo a Fazenda São Marcos. De acordo com informações, pelo local um HB20 acabou colidindo frontalmente com uma Hilux, que vinha no sentido contrário.

Ainda segundo a Polícia, o HB20 foi tentar ultrapassar um caminhão no momento do acidente. Com a colisão duas pessoas morreram na hora e as outras duas vítimas foram socorridas a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva onde não resistiram aos ferimentos e também vieram a óbito.

Mais tarde as vítimas foram identificadas como Bruno Pimenta, Kauane Silva, Karina Silva e Paola Castanho.

Nossos sentimentos a todos familiares e amigos das vítimas.