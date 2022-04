Após dois anos com as gravações paralisadas, por conta da pandemia, o SBT aposta no sucesso na trama juvenil escrita por Íris Abravanel e já podem comemorar. A novela Poliana Moça estreou dia 21 de março, tornou um dos assuntos mais comentados na internet.

Com sua aparição na estreia, Matheus dividiu cena fazendo parte da equipe de garçons da personagem Nanci (Rafaela Ferreira).

“Fiquei muito contente com o resultado e a repercussão da novela. Agora é almejar outros projetos e continuar me aperfeiçoando e evoluindo sempre”, conta o ator, que lembra o começo da carreira. “Sempre sonhei em ser ator e não tenho ninguém na minha família que seja do mundo artístico. Mas eu era uma criança que gostava , apesar da timidez de início, com o tempo, isso foi ficando mais evidente.”

CURIOSIDADES

Íris Abravanel espera que a novela seja um “refresco” em tempos tão conturbados e que todos aprendam a jogar o “Jogo do Contente”, que vem a ser uma forma de encarar com otimismo todas as situações da vida.

“Espero que todos aprendam a jogá-lo. Em tempos de guerra, a gente assistir a um pouquinho de novela que traz refresco para a alma é muito importante”, reflete a autora.

“Uma curiosidade sobre o livro e o Jogo do Contente é que ele foi escrito em 1915 e foi jogado na Primeira Guerra Mundial para tirar as pessoas da depressão, para dar mais esperança para as pessoas. Estamos em tempo de guerra… Que a gente possa aprender o Jogo do Contente nesse período de tantos conflitos e tanta maldade. Vamos cultivar o bem, o amor entre nós. É isso o que a novela quer passar”, diz Íris Abravanel, fazendo referência à guerra da Ucrânia.

Matheus Tube, jovem de 19 anos, já está se preparando para um novo projeto na TV Record que muito em breve estreia na telinha.

OS DESAFIOS DE QUEM ESCOLHEU A CARREIRA ARTÍSTICA.

Entrar de cabeça em uma carreira artística nem sempre é tarefa fácil, Matheus agradece a Produtora Atores Unidos e Agência Trade ( Marcelo Trade / Jack Montovani),ambos pela oportunidade que tem proporcionado a ele.

“Gosto de servir de exemplo para novas pessoas seguirem seus sonhos. Meu reconhecimento ao Jornal Ita News pelo apoio, ao Grupo Mariano Filho, Nutricionista Érica Machado, a manicure Érica Design de Unhas, meus patrocinadores.