Nesta quinta-feira (10), a Defesa Civil Estadual emitiu um alerta de chuvas fortes e contínuas para várias regiões do Estado de São Paulo, entre elas a de Itapeva, que entre sexta (11) e domingo (13) devem enfrentar um tempo chuvoso.

De acordo com o órgão, são esperados entre 40mm e 80mm neste período e as chuvas podem vir acompanhadas de raios, ventos e granizo.

A Defesa Civil recomenda atenção especial as áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos.

A temperatura deve também deve cair nesse período, enquanto nesta quinta as temperaturas variaram na casa dos 30°, no sábado e domingo elas devem atingir no máximo 26° e mínimas de 20°. No entanto, nesta sexta-feira (11), apesar da previsão de chuva, a temperatura máxima pode chegar aos 30° novamente.