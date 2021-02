REGIÃO DE SOROCABA REGRIDE PARA A FASE LARANJA DO PLANO SP

O Governador João Doria acaba de divulgar em entrevista coletiva que a região de Sorocaba, a qual Itapeva está incluída, REGREDIU para a Fase Laranja do Plano SP.

De acordo com o governador, a medida se faz necessária devido ao grande aumento de ocupação nos leitos de enfermaria e UTI, nas cidades que compõe a nossa região.

Doria lamentou as mais de 251 mil mortes por Coronavírus em todo o Brasil, sendo pouco mais de 59 mil somente no Estado de SP.

Detalhes a qualquer momento.