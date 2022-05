Nos dias 25 e 26 de maio, todas as escolas estaduais participaram da Expo Movimento Inova, uma feira educacional promovida pela Secretaria Estadual de Educação. O evento aconteceu na capital, no Ginásio do Ibirapuera.

O encontro reuniu professores, coordenadores, diretores e estudantes das 91 Diretorias de Ensino do Estado, incluindo a região de Itapeva que marcou presença também. Os participantes itapevenses tiveram a oportunidade de assistir palestras, experiências imersivas, bem como conhecer a Feira de Ciências.

Confira alguns destaques do evento:

• EE Pe Arlindo Vieira na Mostra de Robótica;

• EE Turvo dos Almeidas na 8ª FeCEESP;

• EE Silvério Monteiro na 8ª FeCEESP – Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo;

• Profa Elisant (EE Turvo dos Almeida) recebeu medalha de Honra ao Mérito na Educação MMDC pelos trabalhos prestados na área de inovação e tecnologia;

• Expo Inova – Projeto Georreferenciamento da EE Silvério Monteiro do Prof Lamari e Vanusa venceu em 2° Lugar FeCEESP – Ciências Humanas.