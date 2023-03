A Secretaria de Saúde de Itapeva iniciou nesta quinta-feira (02), o reforço com a vacina bivalente contra a Covid-19.

O público-alvo desta primeira fase é o seguinte:

☑️ Pessoas com 70 anos ou mais

☑️ Imunossuprimidos com 12 anos ou mais

☑️ Quilombolas com 12 ou mais

Pode receber a vacina bivalente quem já recebeu no mínimo duas doses da vacina monovalente, a 1ª e a 2ª dose da vacina contra a Covid-19, com intervalo de quatro meses (122 dias) da última dose.

A segunda etapa da vacinação deve começar no dia 06 de março, com a vacinação de pessoas de 60 a 69 anos de idade.