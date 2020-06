Redução salarial dos vereadores é aprovada por unanimidade

Em votação que acabou de ocorrer os vereadores de Itapeva aprovaram o projeto de lei 04/2020 que diminuiu o salários de vereadores para o próximo mandato.

A partir de 2021 os vereadores que forem eleitos receberão R$ 4.376,24. Esse valor corresponde a metade do que é pago atualmente.

De acordo com os vereadores a redução foi proposta diante da crise do Covid-19 e é uma maneira de ajudar a conter despesas no município.

