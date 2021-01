Rede de lojas Vest Casa anuncia fechamento de 15 lojas no Estado de São Paulo e Itapeva é uma delas

Nesta terça-feira, dia 26, a rede de lojas Vest Casa noticiou em suas redes sociais o fechamento de 29 unidades de suas lojas. Deste total, 15 estão no Estado de São Paulo, sendo umas delas a de Itapeva, localizada no Calçadão Dr. Pinheiro.

No comunicado, a empresa informou que está encerrando as unidades por conta das restrições impostas ao horário de funcionamento devido ao desdobramento da pandemia e também por não conseguir chegar a um consenso com o proprietário do imóvel sobre o momento em que estão passando.

Veja o comunicado na íntegra: