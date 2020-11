Secretaria de Obras dá início às instalações de rede de distribuição de água no Quilombo do Jaó

Entre os serviços que serão executados, estão o novo reservatório, instalação do clorador e a automação do sistema de adução de água

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, deu início às instalações de rede de distribuição de água no Quilombo do Jaó. Entre os serviços que serão executados, estão o novo reservatório, instalação do clorador e a automação do sistema de adução de água.

O custo da obra é de aproximadamente R$ 103 mil reais, provenientes de recursos próprios do Poder Executivo e emenda impositiva da vereadora Wiliana Souza. O Bairro da Taipinha e os outros próximos ao Quilombo do Jaó serão beneficiados.

Nesta instalação da rede, estão sendo utilizados canos de PVC/PAD com 50 mm de diâmetro, que proporcionam melhor vazão e são mais resistentes.

Para o prefeito de Itapeva, Mário Tassinari, a instalação da rede de distribuição é uma importante conquista para os moradores do Jaó. “Água é uma necessidade básica e esta era uma obra aguardada há anos pela comunidade, pois ela vinha sofrendo com constantes problemas de contaminação de água”, explica o chefe do Poder Executivo.

Segundo o secretário de Obras, Diego Carvalho, melhorar o abastecimento de água na comunidade dá a ele a certeza de estar cumprindo com seu dever de gestor público, “Quando a gente consegue atender o anseio das pessoas, fica com o sentimento do dever cumprido”, afirmou. “E nós queremos trabalhar cada vez mais nesse sentido de atender as necessidades dos munícipes”, completou.