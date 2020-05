Reabertura gradual da economia pode ser adiada em Itapeva

Com a baixa adesão ao distanciamento social Itapeva está entre as cidades que devem permanecer em quarentena de acordo com o governo do estado de São Paulo.

Em entrevista coletiva o governador João Dória falou sobre a situação preocupante de algumas cidades onde a população não está respeitando a quarentena imposta pelas autoridades. Se a taxa de adesão a nível estadual está em 59%, muito se deve a algumas cidades que atingem quase 70% de adesão, já outras não chegam nem a 50%, como é o caso de Itapeva que de maneira geral está na casa dos 49% de isolamento social.

De acordo com Dória, as cidades que não atingirem pelo menos 50% de adesão estarão automaticamente excluídas da reabertura gradual da economia, programada para o próximo dia 11.

A taxa de isolamento é calculada para as cidades com mais de 70 mil habitantes, no estado de São Paulo são 104 cidades que se encaixam nesse perfil e os dados são colhidos através de operadoras de telefonia móvel que monitoram a aglomeração dos sinais dos celulares e assim concluem a porcentagem da população que realmente está em isolamento.

Diante desses dados, Itapeva tem cinco dias para reverter o quadro, caso contrário ficará refém das próximas medidas que serão adotadas pelo governo estadual para conter o avanço da Covid-19.