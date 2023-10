O ator itapevense, Rafael Primot é um dos indicados ao Prêmio Bibi Ferreira 2023. Primot concorre na categoria “Melhor ator coadjuvante”.

O primeiro prêmio exclusivo de teatro musical do Brasil, que leva o nome da grande Diva dos palcos, Bibi Ferreira, foi concebido em 2011, a partir da troca de informações entre a Marcenaria de Cultura com a Broadway League e American Wings, responsáveis pela realização do Prêmio Tony (Nova York – EUA), e a Sociedade Teatral de Londres, responsável pelo Prêmio Olivier (Londres – UK) e desde 2018, passou a celebrar o teatro de prosa.

A cada ano, o prêmio se fortalece, e vem ajudando a indústria teatral da cidade de São Paulo. O prêmio é considerado pela imprensa e público a mais importante premiação do país. A cada ano os laços de parcerias entre as produtoras e as organizações se estreitam mais, que faz com que o Prêmio se torne a cada ano, o maior evento da classe artística teatral da cidade de São Paulo.

Diante deste cenário o vereador Robson Leite encaminhou a Câmara Municipal de Itapeva um pedido de votos de congratulações para ator itapevense pela indicação ao prêmio. “É muito merecido, nós de Itapeva ficamos muito orgulhosos pela conquista e ficamos sempre na torcida pelo ator”, diz Robson. O pedido foi aprovado por unanimidade.