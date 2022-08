Desde 2012, a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva vem atuando fortemente junto ao Ministério da Saúde no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS, com a finalidade de instalar uma unidade de Radioterapia nesta cidade, disponibilizando para tanto de um Acelerador Linear, representando uma grande conquista para toda a população desta vasta região do Sudoeste do Estado.

Enfim, em 08 de março de 2018 o Ministério da Saúde incluiu no plano de expansão da Radioterapia a Santa Casa de Itapeva, destinando novos Aceleradores lineares para mais 36 hospitais em todo o País, com o projeto incluindo toda a instalação bem como o equipamento.

A partir desse momento deram início todos os processos necessários à sua execução, culminando com o início das obras no último dia 15/08/2022, através da Ordem de Serviço:

Oficio nº 239/2022/SCTIE/CGPO/SCTIE/MS

Assunto: Ordem de Serviço nº11 autorizando o início dos serviços de apoio a fiscalização e supervisão da obra a ser executada na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, CNES 2027186, localizada em Itapeva/SP.

Empresa responsável pela execução das obras, vencedora da licitação pelo Ministério da Saúde: CG CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 41.333.691/0001-22.

A Radioterapia será instalada no terreno de propriedade da Santa Casa, localizado a Rua Mouracy do Prado Moura, nº 915, Vila Sônia, Itapeva – SP.

Área a ser construída: 815,87m² – Plano de Expansão de Radioterapia do SUS.

Prazo de execução: 12 meses, a contar da emissão da Ordem de Serviço, início em 15/08/2022.