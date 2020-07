O motorista que passa pela Avenida Benedito Orestes Gonzaga em Itapeva deverá redobrar a atenção devido a um radar instalado no local.

A via popularmente conhecida como Norte/Sul possuía um redutor de velocidade, que acabava por muitas vezes sendo ignorado pelos motoristas que abusavam da velocidade no local. Equipes responsáveis pela manutenção do aparelho instalaram o mecanismo a poucos metros do Largo do Tropeiro.