Novo single da banda tem inspiração em João Donato e clima eletrônico em parceira com a Dormente.

Em 1953 o romancista cubano Alejo Carpentier escreveu “Os passos perdidos”, livro no qual um etnomusicólogo viaja para a selva amazônica em busca de instrumentos musicais primitivos. Na história, um mundo de descobertas e experiências se descortinam a sua frente e sua percepção do mundo se modifica. Percebe quanta coisa ignorou ao longo de sua vida. A moral da história é que nem sempre é fácil ter clareza do que se está ao redor. As oportunidades passam e os desejos deixam de se cumprir. Os sonhos se esvaem numa fração de segundo, sem que o sonhador se dê conta. “É preciso estar atento” canta Gal. E “Quem Olha Não Vê”, diz agora a Varal Estrela.

Com letra composta pelo guitarrista Lucas Silva, a música tem como inspiração um amor que se realiza, mas é certo que ela evoca qualquer situação em que aquilo que parecia perdido e sem sentido passa a ter um significado e se materializa na vivência. E são esses pequenos momentos carregados de sentido, mas que demandam um preparo para que possam ser captados. A maturidade, a memória de outras experiências ou mesmo a sorte podem fazer toda a diferença e transformar uma vida. Sobre a composição, Lucas comenta:

A maioria das minhas composições sempre partiram para uma estrutura voltada mais ao pop e o rock. Na época que compus “Quem Olha Não Vê” eu estava ouvindo várias canções do João Donato e uma em especial, “Chora Chorou’ me despertou o desafio de compor algo com apenas duas partes, de forma simples e direta. Sua letra começa citando o nascimento de um relacionamento, mas acaba dando ênfase em sua grande parte, no termino do mesmo. Eu queria fazer o contrário, partir de uma situação em que você se encontra perdido, porém acaba encontrando “o número da sorte”, alguém que te salva da escuridão.

O novo single traz uma pegada eletrônica graças à parceria com o artista sorocabano Victor Fortes, que faz parte do duo de música eletrônica “Dormente” com ítalo Riber, velho parceiro da Varal em diversos singles do grupo. Fortes também já havia colaborado com a banda ao fazer a capa do single “Camarada”, música lançada em 2021, em parceria com Lucas Gonçalves da Maglore. É assim que ele fala das duas parcerias com a banda:

Fiquei muito feliz com convite, já tinha rolado uma parceria anteriormente no single “Camarada” onde eu fiz a arte da capa, porém dessa vez rolou uma oportunidade de colocar um pouco da minha identidade diretamente na música, e quando me enviaram o som eu gostei logo de cara, então foi muito prazeroso ir bolando os arranjos, experimentando timbres de sintetizadores e tentando encaixar nossas ideias juntas.

Essa canção mostra que a Varal Estrela está sempre em busca de novas sonoridades e imprimindo suas referências, mas sem perder a própria identidade que está presente nos demais trabalhos do grupo, como no primeiro disco lançado em 2019. O lançamento desse novo trabalho está previsto para o dia 14 de outubro e contará com uma capa também feita por Lucas Silva.

Ficha Técnica:

Mabi Munhoz: Vocais

Lucas Silva: Guitarra

Rodolfo Braga: Guitarra

Thalles Macedo: Contrabaixo

Victor Fortes: Sintetizadores

Mixado e masterizado por Tiago Giovani na cidade de Sorocaba/SP.

Selo: Audionow

Produção Executiva: Sophia Music

Assessoria de Imprensa: Um Mutante