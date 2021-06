Quatro óbitos positivos e um suspeito para Covid foram registrados na Santa Casa

Neste domingo, dia 6, a Santa Casa de Itapeva registrou em seu boletim o óbito de três itapevenses positivos, um suspeito e um munícipe de Ribeirão Branco também positivo para Covid-19.

Nossos sentimentos a todos os familiares.

40 pacientes estão internados na Ala Covid do hospital e mais 12 aguardam vaga via CROSS no Pronto Socorro.

Além da Enfermaria e da UTI 100% utilizadas, a Pediatria está com 25% e a Maternidade 50% de ocupação.