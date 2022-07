A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde, informa que, até a noite desta quinta-feira (14), o município possuía 110 casos em acompanhamento, sendo 106 confirmados e 04 suspeitos de COVID-19. Nenhum munícipe está internado.

Desde o início da pandemia, Itapeva registrou 22.375 casos positivos de coronavírus, e 473 óbitos, sendo os recentes: uma mulher de 78 anos, no dia 09/07; uma mulher de 83 anos, no dia 10/07; uma mulher de 73 anos, no dia 12/07; e uma mulher de 81 anos, no dia 12/07.

Este boletim é atualizado semanalmente, de acordo com protocolos da Vigilância Sanitária.

Continue se cuidando. Use máscara!