O Esporte de Itararé (SP) segue ganhando espaço e conquistando as classificações nos campeonatos locais, regionais e estaduais. No último dia 27, os atletas itarareenses participaram do Campeonato Estadual de Judô, em Itapecerica da Serra (SP).

Na ocasião, Itararé (SP) lutou nas categorias sub 15, sub 18 e adulto com quatro atletas, os quais se classificaram para a fase final: Breno Smocovitz (campeão), Emilly Miyuki Tanaka (vice campeã), Kauan Ryu Tanaka (terceiro colocado) e Gabriel Henrique Pereira (terceiro colocado).

Conforme o técnico desportivo de Judô, Ediclei, o Campeonato Estadual antecede o Campeonato Paulista, que acontecerá em setembro. “Nossos atletas estão muito focados na grande final. O objetivo era a classificação, agora é o pódio no Campeonato”, destaca.

Para o coordenador municipal de Esportes, Jeferson Geraldo, o bom desempenho é resultado da dedicação contínua do técnico e dos atletas nos treinos. “Nós da Coordenadoria municipal de Esportes ficamos honrados em ser representados por atletas com tamanha dedicação e força de vontade. Boa sorte aos nossos judocas para o Campeonato Paulista de Judô”, finaliza.