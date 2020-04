Pulverização com cloro: juntos contra o Coronavírus!

Uma parceria que com certeza trará excelentes resultados foi formada entre a Câmara Municipal de Itapeva, Maringá e Tubarão Piscinas que visa uma limpeza de forma e adequada com uma boa dosagem de cloro para deixar ruas e calçadas limpas. Já passaram pela Vila São Francisco e estão a caminho da Vila São Camilo. Morada do Bosque, Jardim Grajaú, Vila São Benedito, Jardim Virgínia e outros estão no planejamento.

Um ato que merece aplausos.