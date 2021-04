Pulseiras de identificação serão utilizadas como meio exclusivo de controle de isolamento em Nova Campina

A prefeitura municipal de Nova Campina, por meio da secretaria de saúde e vigilância sanitária e epidemiológica informa que a partir de agora pacientes com suspeita e confirmação de Covid-19 deverão utilizar pulseiras de identificação.

Tal medida está sendo adotada para reduzir a propagação do vírus no município, uma vez que o número de casos confirmados da doença assim como os óbitos teve um grande aumento no último mês.

Três cores de pulseiras serão usadas para o controle de isolamento, sendo: A amarela para pacientes com suspeita, a vermelha para casos confirmados e a azul para as pessoas que residem juntamente com pacientes suspeito/confirmados, consideradas como contactantes.

O uso das pulseiras foi publicado no Diário Oficial Eletrônico edição nº 34 de 31 de março, Decreto nº 3118, que passa a valer a partir desta data em todo o município de Nova Campina.

Os pacientes com suspeita ou caso confirmado deverão ficar em isolamento em casa. A violação voluntária das pulseiras acarretará em sanções administrativas, civil e criminal.

As pulseiras serão colocadas por profissionais de saúde e só por estes poderão ser retiradas, quando a suspeita do contágio de COVID-19 for descartada, ou em caso de alta em pacientes confirmados.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Nova Campina.