No domingo (15), aconteceram no campo do Bairro Pacova, mais três jogos válidos pelo Campeonato Rural de Futebol de Campo.

A primeira partida do dia, deu-se pela manhã, entre as equipes do Bairro dos Thomés x Bairro do Jaó, que levou vantagem contra o adversário e venceu pelo placar de 04 x 01.

No período da tarde, a competição continuou, desta vez em disputa entre as equipes Agrovila B x Agrovila A, que venceu a partida pelo placar de 06 x 02. Em seguida, entraram em campo as equipes Bairro dos Pintos x Pacova, que goleou a equipe adversária pelo placar de 07 x 01.

A próxima rodada acontece no próximo dia 22, a partir das 13h30, no campo do Bairro Taipinha. Desta vez serão dois jogos. Agrovila B enfrenta o Bairro dos Thomés e em seguida entram em campo Taipinha x Avencal.