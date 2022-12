A propriedade que foi consumida por um incêndio no mês de novembro deve ser demolida no início de 2023.

A casa que abrigava também algumas salas comerciais foi completamente destruída por um incêndio na manhã de 19 de novembro, e de acordo com a Defesa Civil o local ficou comprometido.

Diante dos fatos, o caminho escolhido foi pela demolição do local. De acordo com uma placa fixada em uma das portas do local, a demolição deve ocorrer no dia 05 de janeiro.



Relembre o caso

No início da manhã de 19 de novembro, uma propriedade localizada no cruzamento das ruas Santana e Profª Rivadávia Marques Junior acabou pegando fogo e destruída pelas chamas.

No local além da casa havia também alguns pontos comerciais em anexo, um deles, uma sapataria onde de acordo com imagens o fogo teria iniciado. A equipe da Polícia Técnico-Científica compareceu ao local e realizou a perícia que tem o prazo até fevereiro para ficar pronto e que deve apontar as causas do incendido.

Uma vaquinha virtual foi realizada para ajudar os proprietários da sapataria a reconstruir seu comércio, porém até o momento não houve informações sobre o montante arrecadado.