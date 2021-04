Promotoria pede a suspensão de lei que autorizou a reabertura do comércio em Itapeva

A Promotoria de Justiça enviou ao procurador geral da Justiça uma representação para analisar uma ação de inconstitucionalidade contra a lei municipal que permite o funcionamento do comércio em Itapeva. A informação é do portal G1 de Itapetininga.

De acordo com a reportagem, o Ministério Público afirmou que a lei contraria as orientações das autoridades sanitárias, violando o decreto estadual, e que essas violações foram feitas sem justificar as medidas de flexibilização, com base em análises científicas.

A Câmara Municipal ainda não se pronunciou quanto à decisão da Promotoria de Justiça.

Reproduzido do G1 Itapetininga.