A Escola Estadual PEI Simpliciano Campolim de Almeida realizou no dia 19 de maio a culminância do Projeto Vozes da Liberdade, iniciativa tomada pelos professores da área de Ciências Humanas e desenvolvido de forma interdisciplinar com a área de Linguagens. Várias atividades foram desenvolvidas em sala de aula com os alunos, percorrendo todo o processo histórico da Abolição da Escravatura no Brasil, desde os primeiros movimentos abolicionistas.

O evento contou com apresentações de teatro, a partir das crônicas de Machado de Assis e adaptação da novela “A Escrava Isaura”, inspirada no romance de Bernardo Guimarães, exibição de vídeo sobre a biografia de Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira Romancista Brasileira e apresentação da música “A Carne”, de Elza Soares. A culminância contou também com a participação de Deise Lima, palestrando sobre as políticas de promoção da igualdade racial e políticas de ação afirmativa para a comunidade Quilombola, além da exposição de trabalhos dos alunos.

Parabéns a todos os professores envolvidos!