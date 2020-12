Projeto Técnico Social está com inscrições abertas para os cursos de Culinária e Nutrição no Residencial Morada do Bosque

O SESI, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, informa que estão abertas as inscrições para os cursos de Culinária e Nutrição para as famílias que residem no Morada do Bosque.

As vagas são limitadas e os interessados podem comparecer à Avenida Dr. João Vincenzo, nº 160, na sede do CRAS Residencial Morada do Bosque. O atendimento é das 8h às 17h e são necessários levar RG, CPF e comprovante de residência.

Garanta já a sua inscrição, pois os cursos já têm início nesta quarta-feira, 16, com delícias de Natal.