No próximo dia 16 de setembro a Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Ferrari estará recebendo o ônibus do Projeto Lucas.

O projeto visa dar assistência médica, jurídica e social aos cidadãos que comparecerem ao local. As atividades simultâneas estão marcadas para ter início às 09h e os atendimentos são gratuitos. Confira:

09h às 15h30 – Atendimento Odontológico

09h às 17h Enfermeiros, maquiadoras, cabeleireiras, manicures, designer de sobrancelhas, Espaço Kids, assistência Jurídica, Treino funcional, Dança Fitness

Palestrantes

Das 17h às 22 h

17h- Saúde Mental: Carol Desidera

18h- Seu Corpo seu templo: Se alimentar de maneira Saudável também é uma maneira de adoração ao Senhor – Drª América Super Nutri

19h- Desafios do Empreendedor – Dr Guilherme Wernek

20h- O poder do 1% todo dia – Personal Trainer Joelma Lirane

21h- Inteligência Financeira- Pr Renner