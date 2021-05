Projeto Guri retoma atividades presenciais em mais de 30 polos

Em Itapeva, o retorno presencial está marcado para o dia 17 de maio

O Projeto Guri – maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo – se adaptou à realidade digital imposta pela pandemia do novo coronavírus e, hoje, já ultrapassou a marca de 125 mil atividades online. Agora, sem deixar de oferecer recursos para o aprendizado virtual, 32 polos de ensino do interior e litoral de São Paulo seguem as diretrizes do Plano SP e retornam às atividades presenciais.

A coordenação do polo entrará em contato com as famílias dos alunos e alunas que retornarão neste momento. Os responsáveis e os Guris serão orientados a respeito de todos os protocolos de segurança. O retorno presencial ocorrerá de acordo não apenas com o Plano SP do Governo do Estado, mas também seguindo as deliberações das prefeituras de cada município.

Para Isabelle Gonçalves, gerente do Projeto Guri na região de Itapeva, é muito importante os alunos e alunas terem a possibilidade de voltar a viver a experiência das aulas nos polos, especialmente por contarem com equipes preparadas para acolher os Guris com segurança. “Todos os colaboradores já foram orientados e capacitados em relação aos protocolos, familiares também estão sendo orientados. O retorno é parcial e progressivo, iniciando apenas com alguns cursos e turmas que serão monitorados constantemente pelas equipes regionais”, destaca a gestora.

Gerido pela organização social Sustenidos (no interior e litoral de São Paulo, além da Fundação CASA), o Projeto Guri adota as medidas de combate ao coronavírus recomendadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e ainda complementa a segurança com medidas de prevenção pensadas especificamente para o contexto do ensino musical. As aulas de coral e sopro, por exemplo, são realizadas tendo como cuidado um distanciamento de três metros entre Guris e educadores; enquanto as outras modalidades só precisam de dois metros de afastamento entre as pessoas.

Polo Regional Itapeva

Telefone: (15) 3521-8168

Funcionamento do polo: segunda a sexta-feira, das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua Adil Bernadino, 522, Vila São José – Itapeva/SP

Data de retorno presencial: 17 de maio