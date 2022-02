Crianças e adolescentes de 6 a 18 anos incompletos, regularmente matriculados na escola, já podem se inscrever para participar o Projeto Guri 2022 em Itapeva.

As matrículas seguem até o dia 04 de março, são presenciais e podem ser feitas no polo de Itapeva, sendo necessários os seguintes documentos para inscrição: RG ou Certidão de Nascimento do candidato, RG do responsável, comprovante de matrícula no ensino regular e comprovante de endereço.

Lembrando que são cursos de música gratuitos para crianças de 6 até adolescentes de 17 anos, sendo que não é preciso possuir instrumento musical. Em Itapeva, o polo regional fica na Rua Adil Bernardino, 522, Vila São José.

No Polo de Itapeva, estão disponíveis os seguintes cursos: Flauta Transversal, Trompete, Percussão, Violoncelo, Contrabaixo, Iniciação Musical, Clarinete, Violão, Canto Coral

Viola Caipira, Saxofone, Trompa, Tuba, Eufônio, Trombone, Violino e

Viola Erudita.