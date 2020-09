Projeto Guri está com inscrições abertas

No dia 1º de setembro, tiveram início as inscrições online para novos alunos e alunas do Projeto Guri (interior e litoral de São Paulo).

✅Período de inscrição: até 30 de setembro.

✅Somente para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos.

✅Para saber todos os detalhes, acesse o nosso site: http://bit.ly/matriculas22020

🎼Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos.

O início das aulas presenciais está previsto para o dia 7 de outubro, conforme calendário proposto pelo Governo no Plano São Paulo, apenas se todas as regiões do Estado se encontrarem na fase amarela nos 28 dias que antecedem essa data.

A volta às aulas presenciais também terá que ser autorizada pelo poder público de cada uma das cidades. Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, visando a saúde e o bem-estar dos Guris, familiares, empregados, empregadas e comunidade.