Projeto Guri está com inscrições abertas para crianças e jovens de 6 a 18 anos

O Projeto Guri, em parceria com a Prefeitura de Itapeva, está com inscrições abertas para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos (incompletos), as quais são gratuitas e podem ser feitas on-line até o dia 20 de agosto.

Para fazer o cadastro, acesse o site: https://bit.ly/NovasMatrículas2021-2

Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos. Mais informações no site http://www.projetoguri.org.br/ ou pelo WhatsApp (15) 98120-6636.

Os polos da capital e Grande São Paulo estão sob gestão da Santa Marcelina Cultura, conheça mais no site www.gurisantamarcelina.org.br