✅ Sob nova gestão;

✅ Matrículas de 14 de março a 1º de abril;

✅ Presente em 282 municípios, o programa oferece 21.649 vagas;

✅ Cursos gratuitos de música; para crianças de 6 a 18 anos;

✅ Não é necessário ter conhecimento prévio de música;

✅ Nem possuir instrumento musical;

✅ Interessados devem entrar em contato diretamente com o polo;

✅ O processo é realizado de modo presencial na maioria das unidades.

Em alguns polos, porém, na impossibilidade de receber a comunidade no momento, as inscrições serão feitas de modo virtual. Assim, antes de sair da casa, é indicado confirmar por e-mail ou telefone qual o sistema de inscrição (presencial ou virtual) está em vigor no polo de sua preferência. Para conferir a lista completa dos cursos, o local e contatos de cada polo acesse o site do Projeto Guri: https://bit.ly/3t4BqCS

Rua Adil Bernardino, 522 – Vila São José – Itapeva. Telefone: (15) 98120-6636.