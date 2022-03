Sob nova gestão, Projeto Guri realiza matrículas até 1º de abril. Não é necessário ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumento musical.

O Projeto Guri do Interior e Litoral, programa de educação musical e inclusão sociocultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, está com matrículas abertas para novas vagas até 1º de abril. Os interessados devem entrar em contato diretamente com o polo de sua preferência.

Presente em 282 municípios, o programa oferece 1.155 vagas na região de Itapeva em cursos gratuitos de música para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos. O processo é realizado de modo presencial na maioria das unidades. Para participar do Guri não é preciso ter conhecimento prévio em música, nem possuir instrumento musical.

Em alguns polos, porém, na impossibilidade de receber a comunidade no momento, as inscrições serão feitas de modo virtual. Assim, antes de sair da casa, é recomendado confirmar por e-mail ou telefone qual o formato de inscrição (presencial ou virtual) está em vigor no polo de sua preferência. Nos dois casos, as inscrições são realizadas por ordem de chegada.

Para conferir a lista completa dos cursos, o local e contatos de cada polo acesse o site do Projeto Guri.

Informações importantes:

No formato de matrícula presencial, o responsável do candidato deve ir ao polo com os seguintes documentos: RG ou Certidão de Nascimento do candidato, RG do responsável, comprovante de matrícula no ensino regular e comprovante de endereço.

No formato de cadastro de interesse online, o responsável preenche o formulário no site do Projeto Guri e aguarda a confirmação por e-mail do número de matrícula e das instruções de acesso ao Portal do Aluno.

Nos dois formatos, após a confirmação da matrícula, o aluno acessa o Portal do Aluno e anexa os documentos solicitados. O preenchimento do Questionário Social também é parte integrante do processo de ingresso;

Sobre a idade, é preciso ter de 6 a 17 anos e 11 meses até o dia 1º de março, para alunos ingressantes no primeiro semestre; e até o dia 1º de setembro para ingressantes no segundo semestre.

Polo Regional Itapeva

Vagas: 138

Cursos com vagas disponíveis: clarinete, coral, cordas agudas, cordas graves, flauta transversal, iniciação musical, metais, percussão, saxofone, trompa, trompete, viola caipira, violão

Telefone: (15) 3521-8168

E-mail: [email protected]

Funcionamento do polo: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua Adil Bernadino, 522, Vila São José – Itapeva/SP