Projeto Esperança distribui marmitex para seus alunos

Diante de uma pandemia a qual estamos enfrentando, o Projeto Esperança, da Igreja Evangélica Maranata, não se esqueceu de seus alunos. Respeitando o isolamento social, a entidade não está oferecendo as aulas para seus alunos, mas continua contribuindo com alimentação de cada um com marmitex distribuídas.

A ação é possível por meio de doações para a igreja. Sendo assim, qualquer ajuda é válida para auxiliar neste objetivo.

O Ateliê Esperança está confeccionando máscaras de tecido para venda, onde todo dinheiro arrecadado será revertido para o projeto.