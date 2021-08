Projeto de Lei que assegura desconto de IPTU para quem adotar um animal abandonado pode ser aprovado nesta segunda

Foi aprovado em 1ª votação um projeto de Lei do vereador Ronaldo Pinheiro (PP) que visa dar desconto no IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, para quem adotar um pet em determinados órgãos de apoio à causa animal de Itapeva.

Votado em Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itapeva, que aconteceu na quinta-feira (29), o Projeto de Lei assegura desconto de 30% (trinta por cento) no IPTU aos contribuintes que demonstrarem a adoção de cães e gatos castrados e vacinados do Centro de Proteção Animal (CPA), Centro de Controle de Zoonoses Municipal e ONGs cadastradas, com validade de 3 anos.

Segundo o vereador Ronaldo, além de estimular a adoção, a ideia é reduzir custos da Prefeitura com animais abandonados e dar um lar a eles. “A expectativa é que todos os cães ganhem um lar”, disse. O documento proíbe que os animais fiquem presos em espaços muito pequenos ou mantidos sob o uso de correntes e que sejam abandonados novamente. Em caso de morte do cão, a entidade deverá ser comunicada.

O Projeto de Lei segue para 2º votação na sessão desta segunda-feira (02), e deverá ser aprovada na Casa de Leis, seguindo então para a sanção ou veto do Prefeito Municipal. “Pedimos o apoio de todos os cidadãos que se identificam com a causa animal em nosso município para que também se mobilizem em favor da aprovação deste PL, por meio do qual teremos a oportunidade de garantir um lar aos animais abandonados”, comentou o vereador.