O Projeto de Lei 114/2023 do vereador Gessé Alves que Institui o “Dia de luta contra LGBTfobia” no município de Itapeva foi arquivado na noite desta quinta-feira (10), ao ser rejeitado em segunda votação.

Na segunda-feira (07), o projeto foi aprovado por 6×5 em meio a pressão de cidadãos favoráveis e contrários ao projeto, apesar da aprovação, havia a previsão que o “jogo” poderia virar nesta quinta com a presença de duas vereadoras que estiveram ausente na primeira votação, Áurea e Lucinha.

A previsão acabou se concretizando e por 7×5 o projeto foi rejeitado e assim arquivado, conforme o regimento da Câmara.

Diferentemente da primeira votação, a segunda não contou com discussão sobre o projeto e assim a votação foi feita rapidamente. Os contrários ao projeto foram os vereadores Áurea Rosa, Lucinha Woolck, Laércio Lopes, Tarzan, Robson Leite, Saulo Leiteiro e Tião do Táxi. Já os favoráveis foram os vereadores Andrei Muzel, Débora Marcondes, Marinho Nishiyama, Julio Ataíde e Gessé Alves.

Já os vereadores Ronaldo Coquinho e Preto do Bairro de Cima não compareceram a sessão, Ronaldo na primeira votação se absteve de votar, enquanto Preto havia votado a favor.