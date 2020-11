Projeto Bola na Rede está sendo desenvolvido de forma on-line

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Esportes de Itapeva, a Associação Esportiva Futebol e Arte desenvolve o projeto “Bola na Rede”, com alunos matriculados na rede municipal de ensino.

Hoje o projeto atende alunos das escolas E.M. Professor Francisco Prado Margarido, E.M. Professora Nair Rodrigues e E.M. Professor Newton de Moura Müzel.

O projeto desenvolve as modalidades de Futsal e Handebol no período de contraturno e, através de sua metodologia, visa auxiliar o desenvolvimento social e escolar dos alunos.

Seguindo aos protocolos de segurança definido pelas autoridades, devido à pandemia da COVID-19, as aulas têm sido ministradas através de plataformas on-line no ano de 2020.

Os alunos matriculados no projeto receberam na última semana uniformes para a prática das atividades, tal como a cartilha “quarentenando”, que possui diversas atividades para os alunos realizarem durante o período de isolamento social.