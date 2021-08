Projeto Batuíra volta às atividades em setembro

O projeto social que atende crianças de 10 a 17 anos através do esporte está voltando às atividades em setembro. O Projeto Batuíra comandado pelo empresário Marinho Barros, será realizado no campo da SEMJEL na Vila Isabel.

Os treinos serão realizados três vezes na semana e visam dar uma opção de lazer a crianças e adolescentes, além de incentivar nos estudos. Marinho contou que para deixar tudo certo para o retorno das atividades foi necessário “botar a mão na massa” e providenciar uma grande manutenção no campo, que contou com apoio de amigos preocupados com o bem-estar dos jovens da cidade, principalmente daqueles que não tem condições de pagar uma escolinha de futebol. Confira:

IN- O Projeto Batuíra está voltando às atividades?

Marinho- Sim, depois de um ano e meio afastado por conta da Pandemia vamos retornar.

IN- Como será esse retorno?

Marinho- Retornaremos as atividades do Projeto no dia 04 de setembro, até porque passamos por um árduo trabalho de revitalização dos Campos e agora precisamos voltar com toda segurança. Os treinos serão de terça-feira e quinta-feira nos períodos da manhã e a tarde e aos sábados de manhã.

IN- Onde serão realizados os treinamentos?

Marinho- Os treinos serão realizados no Complexo da SEMJEL, na Vila Isabel.

IN- Falando nisso, quem acompanha pelas redes sociais viu como vocês do projeto realizaram um trabalho de manutenção no local. Como foi feito esse serviço?

Marinho- O processo foi bem complicado e trabalhoso, até porque os Campos se encontravam em total abandono. Começamos os trabalhos no dia 05/01/2021 com total apoio da Secretaria de Administração Regional. Estive pessoalmente diariamente acompanhando os trabalhos. Toda a parte estrutural dos campos e arquibancadas foram feitas de forma voluntária, recebemos doações de material para pintura e alguns reparos, doações estas, vindas de alguns amigos bem intencionados e preocupados em nos ajudar. Eu e meus filhos passamos alguns finais de semana fazendo serviços de pintura em arquibancada, traves, etc, para poder acelerar o processo. Graças a Deus obtivemos um resultado maravilhoso.

IN- Houve alguma ajuda da Secretaria Municipal de Esportes?

Marinho- Não. Até porque o Complexo pertence a GCM, e nós do Projeto resolvemos não envolver a Secretária de Esportes nesse trabalho.

IN- Como é trabalhar com esporte social na cidade?

Marinho- Por muitos anos, eu e minha família sempre nos envolvemos com trabalhos sociais em nossa cidade. Há mais de dois anos e meio resolvemos criar esse Projeto Batuíra, com uma única intenção, tirar nossas crianças da rua através do Esporte, e com isso, poder levar uma palavra de conforto e confiança pra família dessas crianças. Sabemos a dificuldade que é ter que depender de alguns fatores do setor público, mais não temos o perfil de desistir fácil. Por muito tempo o nosso Esporte esteve abandonado, e sempre acreditei que você só consegue ganhar a confiança e respeito de uma criança se aproximando dela e a melhor forma de fazer isso é sem dúvida, através do Esporte.

IN- Quanto ao projeto, quem pode participar?

Marinho- Sendo um Projeto Cristão e 100% Social, as únicas exigências é que o menino esteja matriculado em qualquer rede Escolar e seja apaixonado pelo Futebol.

IN- Como faz a inscrição?

Marinho- Meninos de 10 a 17 anos podem retirar uma ficha de inscrição na Loja da SKY, a Rua Lucas de Camargo, 536, em frente ao Correio Central, ou se preferirem, podem retirar a ficha no local dos treinos. Visto que as vagas serão limitadas.

IN- Qual o recado o senhor deixa a população?

Marinho- Sabemos que não é fácil desenvolver algum tipo de trabalho Social, mais que a População possa se unir e acreditar que tudo é possível, vamos dar as mãos e buscar forças juntos, porque só assim seremos vistos e reconhecidos pelo Poder Público.

IN- E aos nossos representantes do Legislativo e Executivo?

Marinho- Que os nossos representantes possam usar a máquina Pública em prol da Comunidade, e que o Legislativo comece auxiliar algumas Associações que trabalham informalmente para legalizar suas atividades. Alguns possuem grande dificuldade em formar e registrar essas Associações.

Nós do Projeto Batuíra, aceitamos doações voluntárias de material esportivo e em especial, convidamos toda a Comunidade a conhecer esse trabalho tão importante. Costumamos falar que não somos um Projeto Social, somos uma Família que unidos desenvolvemos um trabalho Social, e que acima de tudo, existe um Deus que cuida de todos nós. É importante deixar o nosso agradecimento ao Prefeito Dr Mário, por abraçar a nossa ideia e nos permitir a desenvolver esse trabalho.