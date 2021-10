Projeto Batuíra distribuirá doces para crianças nesta terça

Na manhã desta terça-feira (12), o Projeto Batuíra promoverá um amistoso válido pela categoria sub-14 contra Itaberá.

O jogo está marcado para às 08h30 no campo da SEMJEL, na Vila Isabel. Na oportunidade serão distribuídos doces para as crianças presentes no evento.

Um dos organizadores da comemoração ao Dia das Crianças, o empresário Marinho Barros contou que além do momento de festa e de confraternização através do futebol, haverá um tempo voltado a palavra de Deus, do qual todos também poderão participar.