Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o AME Itapeva realizará no dia 19/03/2022 um dia todo dedicado à ELAS. Haverá orientações educativas e ações em forma de TRIAGEM envolvendo a Equipe Multiprofissional, dando a cada mulher um acolhimento humanizado e recreação psicologicamente, para cada acolhimento realizado.

Ressalta-se que neste dia NÃO HAVERÁ consultas médicas. Posteriormente será realizada a avaliação e validação das triagens para agendamento com as especialidades médicas.

Não esqueça de levar seus documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de endereço e cartão SUS.

Serviço:

Projeto AME-se todos os dias – Dia D

Endereço: Praça Espiridião Lúcio Martins, 220 , ao lado da Santa Casa

Horário: Das 08h às 15h.