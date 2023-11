Faltando pouco menos de um ano para as eleições municipais, o Progressistas de São Paulo, atualmente presidido pelo deputado federal Maurício Neves, avança na estratégia para permanecer como a legenda com maior número de prefeitos do Sudoeste Paulista.

Maurício Neves afirmou que o partido vai lançar candidato próprio a prefeito na maioria dos municípios da região, inclusive em Capão Bonito.

O presidente estadual da legenda afirmou que os municípios precisam caminhar com o mesmo propósito do Diretório Estadual, que está se pautando pela renovação e nova política. “Estamos reorganizando o partido em todo Estado, com novos quadros e optando pela renovação na política, por isso, não faz sentido os diretórios municipais caminharem no sentido oposto”, explicou.

Maurício Neves também afirmou que o partido não deve, nesse momento, compor com o atual governo municipal em Capão Bonito, conforme ventilou-se nos bastidores da política local nos últimos dias. Julio Fernando atua na política capão-bonitense desde 1989, sempre se revezando em cargos comissionais, vereador e prefeito, e faz parte de uma geração de políticos da década de 80.

Além de Capão Bonito, Maurício Neves confirmou também que haverá candidatura própria em Itapeva, Itararé, Nova Campina, Itaporanga, Itaberá, Ribeirão Branco, Angatuba e reeleição em Ribeirão Grande, Guapiara, Buri, Taquarituba e outros municípios que ainda estão definindo os quadros compatíveis para 2024.

O Progressistas também deve compor a chapa majoritária nas cidades de Apiai, através do vice-prefeito Polaco Moura, e em Taquarivaí.