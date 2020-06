Programa Remédio em Casa será inaugurado nesta sexta-feira

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, irá lançar oficialmente nesta sexta-feira (04), o programa Remédio em Casa. A inauguração será transmitida ao vivo pela página do Executivo no Facebook, às 14h30, com pronunciamento do prefeito municipal.

Este programa visa basicamente a entrega de medicamentos em domicílio para pacientes idosos, pessoas com restrição de mobilidade, portadores de necessidades especiais e acamados, que estejam em tratamento de doenças crônicas.

Por meio deste programa, a Secretaria da Saúde irá garantir o acesso mais efetivo aos medicamentos e organizar o atendimento contínuo aos pacientes, que não terão o tratamento prejudicado devido a falta de medicamentos ou pela impossibilidade de locomoção à Farmácia Municipal.

O programa Remédio em Casa tem como base projeto do Governo Estadual e ficará sob responsabilidade do farmacêutico Nilberto Carpes, chefe da Assistência Farmacêutica Municipal.