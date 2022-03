#JuntosPelaCultura, programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e gerido pela Amigos da Arte, será anunciado no próximo dia 28 de março; linhas inéditas e o retorno ao formato presencial marcam o programa este ano

O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (28) o início das inscrições para o #JuntosPelaCultura2022, que realizará R$ 44 milhões de investimentos no setor. Serão 16 chamadas públicas – nove para municípios, seis para artistas e uma para organizações da sociedade civil e coletivos culturais. O anúncio aconteceu durante o Congresso Estadual de Municípios promovido pela APM (Associação Paulista de Municípios), em Campos do Jordão.

“O valor de 2022 representa 4 vezes o que foi investido no ano passado, quando tivemos 12 chamadas públicas e R$ 10,4 milhões em recursos”, afirma o secretário Sérgio Sá Leitão. “Este ano o impacto econômico do programa está previsto em R$ 71 milhões, contra R$ 17,2 milhões de 2021”.

Os interessados – prefeituras do estado de São Paulo e artistas – poderão se inscrever em um dos dois blocos de cadastro do programa. O primeiro fica aberto até 23 de abril. Organizações e coletivos devem se inscrever no primeiro bloco. De 20 de abril a 14 de maio será realizada a segunda parte das inscrições, sempre pelo site www.juntospelacultura.org.br

O #JuntosPelaCultura2022, parceria entre as secretarias de Cultura e Economia Criativa, Desenvolvimento Regional e prefeituras, retoma os eventos presenciais, mas manterá inscrições para as iniciativas no formato virtual. Serão viabilizadas cerca de 1500 ações culturais de mais de 250 municípios e 238 artistas, grupos e organizações culturais. O programa terá cotas exclusivas para propostas e projetos das regiões do Vale do Futuro (Vale do Ribeira), Viva o Vale (Vale do Paraíba), Sudoeste +10 e Pontal 2030.