No último final de semana, dias 31 de julho e 1º de agosto, as escolas estaduais que fazem parte do Programa Escola da Família retomaram suas atividades, nos eixos de cultura, saúde, trabalho, esporte e aprendizagem.

As atividades executadas são voltadas aos alunos, pais, familiares e comunidade em geral.

Faça parte dessa família! Procure a escola estadual mais próxima aos sábados ou domingos, das 9h às 17h.