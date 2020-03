Programa Escola da Família retoma suas atividades para toda a comunidade

O Programa Escola da Família retomou suas ações nos dias 08 e 09 de fevereiro, com atividades voltadas aos eixos do esporte, cultura, saúde, leitura e qualificação para o trabalho.

São várias atividades voltadas para todas as faixas etárias aos finais de semana das 09h às 17h, nas escolas da Rede Pública Estadual, com acompanhamento de um Professor Articular, juntamente com uma equipe de Universitários e também com os voluntários que trazem seus projetos voltados para toda a comunidade.

Dentre as diversas atividades realizadas no Programa Escola da Família, destacam-se: futsal, vôlei, basquete, pebolim, tênis de mesa, xadrez, damas, horta, cantinho da leitura, desenhos, informática, cinema, brinquedoteca, aulas diversificadas, campanhas, cursos.