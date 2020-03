Programa Escola da Família do Bairro Pacova oferece diversas oficinas à comunidade

O Programa Escola da Família, do bairro do Pacova (Escola Silvério Monteiro) está de cara nova. Aberto todo sábado e domingo, das 9h às 17h, conta com educadores universitários, voluntários, além de um grande público formado por moradores de bairros vizinhos, ex-alunos, pais e parceiros do programa Escola da Família, que acolhe a comunidade de todas as faixa etárias.

As oficinas oferecidas à comunidade – cortes de cabelo, aula de violão, internet, alfabetização pelo método fônico, reforço escolar, tênis de mesa, futebol, dentre outras – favorecem o desenvolvimento de uma cultura participativa e o fortalecimento dos vínculos da escola com a comunidade.