Programa Empreenda Rápido está com inscrições abertas para cursos de capacitação gratuitos

Estão abertas as inscrições para os cursos presenciais, que fazem parte do Programa Empreenda Rápido. Trata-se de uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo, Sebrae, PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador (Centro Regional Itapeva) e Prefeitura Municipal de Itapeva.

As aulas serão realizadas de 23 a 27 de novembro, das 8h às 12h, no Centro de Formação e Qualificação Profissional “Roberto Moulatlet”, localizado na Rua Antônio Moulatlet, nº 23, no Distrito Industrial, em Itapeva.

As inscrições devem ser feitas pelo link https://forms.gle/5UW7auXCpaESvZyY8 ou por meio do WhatsApp (15) 99103-1699.

Atendendo a todas as recomendações sanitárias devido à Covid-19, os cursos obedecerão aos conteúdos programáticos relacionados aos temas de empreendedorismo, sua ideia de negócio, marketing, finanças e formalização. Lembrando que as vagas são limitadas e os cursos são gratuitos.