A Escola Leopoldo Leme Verneck do bairro Palmitalzinho, pertencente à Diretoria de Ensino de Apiaí, recebeu o Programa BOMBEIRO NA ESCOLA no dia 19 de outubro.

Os alunos e professores interagiram na palestra de forma muito produtiva com o brilhante Cabo Bruno Martins, que faz parte do grupo dos nossos “Heróis Sem Capas”, onde esteve presencialmente na EE Leopoldo Leme Verneck compartilhando conhecimentos sobre algumas noções de primeiros socorros e, também abordou os caminhos necessários para chegar a essa profissão tão importante.

Falar da profissão fez parte do cronograma da Eletiva: PROFISSÕES – CONHECENDO SUA ESCOLHA, da professora Joseni Tamires Rafael de Lima. Foi uma manhã de muito aprendizado, afirmou a CGP Aline de Cássia Santos Monteiro Maria que ainda agradeceu a presença e reforçou a importância dessa parceria firmada.

Na ocasião estiveram presentes os professores da unidade escolar, equipe gestora, alunos e representantes do Grêmio Estudantil.