Governo de São Paulo em parceria com a Prefeitura Municipal de Nova Campina abre 180 vagas no Programa Bolsa Trabalho.

O programa oferece qualificação profissional, oportunidade de trabalho em órgãos públicos e o valor de R$ 540 por cinco meses, pelo período de 4 horas diárias durante 5 dias da semana.

Em parceria com a Univesp – Universidade Virtual do Estado de São Paulo, os participantes terão acesso a cursos de qualificação profissional com duração de 80 horas.

Para participar é necessário:

• Ser maior de 18 anos

• Estar desempregado ou nunca ter trabalhado

• Ser morador do Estado de SP há pelo menos 2 anos

• Ter renda familiar “per capita” menor do que meio salário-mínimo

As inscrições deverão ser realizadas no período de 30/05/2022 a 17/06/2022, exclusivamente pelo portal Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br).

Caso não possua acesso à internet ou tenha dificuldade no cadastro, os interessados poderão buscar auxílio para efetivação do cadastro na Central de Atendimento do Cadastro Único “Espaço da Cidadania” situado a Av. Luiz Pastore, próximo a Prefeitura.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Nova Campina.