Na terça-feira (17), profissionais da área da Educação de Itapeva estiveram em frente ao Paço Municipal para manifestar sua indignação quanto ao novo horário que o município pretendia estabelecer nas escolas que administram.

De acordo com os manifestantes, o horário que se pretendia implantar neste ano iria impactar tanto na vida dos profissionais da área como nos dos alunos e consequentemente nos pais de alunos. O horário, no entanto, não foi divulgado.

Cerca de 80 professores e assistentes de desenvolvimento infantil (ADIs) estiveram no local, onde após alguns minutos de conversa conseguiram que uma comissão estivesse reunida com o prefeito Mário Tassinari e com a secretária de Educação Eunice Rodrigues.

Na reunião, os representantes de cada classe da Educação acabaram expondo seus pontos de vista quanto a mudança e pedindo que fosse mantido o horário de 2022.

Junto dos professores PEB I, PEB II, ADIs e coordenadores, estavam também representantes da APEOESP (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo).

Diante dos expostos, a secretária Eunice junto com o prefeito Tassinari prometeu reavaliar a questão da carga horária. No final da reunião o prefeito anunciou ainda que, seguindo a determinação do MEC (Ministério da Educação), fará atualização do novo Piso do Magistério que saí de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55 já no pagamento de janeiro.