Profissionais da Saúde devem agendar a vacinação contra a Covid-19

A partir desta terça-feira, dia 9 de fevereiro, os profissionais que atuam na área da Saúde podem realizar o agendamento para receber a vacinação contra a Covid-19.

Para agendar, o trabalhador deve entrar em contato somente pelos números: (15) 99823-5641, 99737-4966 ou 99781-7650, das 8h30 às 16h.

Observação importante: o agendamento não é a certeza do recebimento da dose, só receberá a vacina as pessoas que comprovarem as solicitações abaixo e será realizado de acordo com a disponibilidade de doses.

Não serão realizados agendamentos pelo telefone da Secretaria da Saúde, nem presenciais, SOMENTE PELOS TELEFONES DISPONIBILIZADOS. Leia atentamente as informações abaixo para poder agendar sua vacinação.

Público Alvo trabalhadores de saúde ativos: Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, técnicos em laboratórios de análises clínicas, motoristas de ambulância, assistentes sociais, biomédicos, farmacêuticos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, técnicos e auxiliares de saúde bucal, auxiliares em laboratórios de análises clínicas.

Comprovar vinculação ativa com serviço de saúde. Obrigatório: apresentar registro no conselho de classe, e comprovar que trabalha e reside em Itapeva-SP; documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde.

Obs 1: Serão aceitos como documento de comprovação trabalho em um serviço de saúde em Itapeva: contrato de trabalho, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); contrato de prestação de serviços, ou holerite.

Obs 2: Para a comprovação de residência em Itapeva, serão aceitos: contas de água, energia elétrica, telefone, correspondência bancária e serviços de internet e contrato de locação de imóvel, carnê de IPTU no nome da pessoa. Não esquecer do CPF e Cartão SUS.

ATENÇÃO: portadores de doenças reumáticas imunomediadas; pacientes oncológicos, transplantados e demais pacientes imunossuprimidos; gestantes e lactantes devem apresentar carta do médico autorizando a vacinação e a vacina aplicada será a disponível no momento.

Novas informações serão divulgadas pelo site e pelas redes sociais oficiais da Prefeitura de Itapeva.

Caso haja omissão de fato ou prestação de informações não verdadeiras o cidadão responderá civil e criminalmente.

Ressalta-se que os demais trabalhadores da saúde serão incluídos a medida que houver disponibilidade de doses.